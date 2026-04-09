UE: Kallas pede ampliação de cessar-fogo no Irã ao Líbano e critica ataques de Israel

A chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas, defendeu nesta quinta-feira (9) que o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã seja ampliado para incluir o Líbano, em meio à escalada dos ataques de Israel no país. Em publicação no X, Kallas alertou que as ações israelenses estão colocando o acordo "sob forte pressão".

Kallas também criticou a intensidade da ofensiva, ao dizer que o Hezbollah "arrastou o Líbano para a guerra", mas ponderou que o direito de Israel de se defender "não justifica infligir tamanha destruição". Segundo ela, os bombardeios que deixaram centenas de mortos "dificultam argumentar que ações tão duras se enquadram em autodefesa".

A declaração veio após Israel intensificar ataques aéreos sobre Beirute, no episódio mais letal no Líbano desde o início do conflito, no fim de fevereiro. Autoridades libanesas relatam elevado número de vítimas e danos a áreas residenciais e comerciais, enquanto equipes de resgate ainda procuram desaparecidos sob os escombros.