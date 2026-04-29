UE anuncia empréstimo de 45 bi de euros à Ucrânia no atual trimestre

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a primeira parcela de 45 bilhões de euros do empréstimo de 90 bilhões de euros para a Ucrânia será paga até o final deste trimestre, segundo pronunciamento ao Parlamento Europeu nesta quarta-feira, 29.

"Na primavera, dissemos que cumpriríamos o empréstimo de 90 bilhões de euros para a Ucrânia de uma forma ou de outra. Agora, cumprimos essa promessa. Liberaremos a primeira parcela de 45 bilhões de euros referente a 2026 ainda neste trimestre", afirmou, citando que um terço será destinado a necessidades orçamentárias e dois terços à defesa da Ucrânia.

"O primeiro pacote de defesa será composto por drones da Ucrânia para a Ucrânia, no valor de cerca de 6 bilhões de euros", acrescentou von der Leyen.

"Então, a mensagem é muito clara. Vamos continuar a apoiar a Ucrânia", disse. Segundo von der Leyen, quando a Rússia amplia o risco sobre a Ucrânia, a UE intensificará seus esforços para apoiar a Ucrânia.