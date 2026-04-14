Ucrânia fecha acordo com a Alemanha para produção conjunta de drones

A Ucrânia e a Alemanha começaram a trabalhar em planos para a produção conjunta de drones avançados e outros sistemas de defesa testados em combate, afirmou o presidente Volodymyr Zelenski nesta terça-feira, 14, enquanto Kiev busca ampliar sua guerra de mais de quatro anos contra a invasão total da Rússia.

Alemanha e Ucrânia fecharam um pacote de defesa avaliado em 4 bilhões de euros, disse o ministro da Transformação Digital da Ucrânia, Mikhailo Fedorov.

"Propusemos à Alemanha um acordo bilateral sobre drones, abrangendo vários tipos de drones, mísseis, softwares e sistemas modernos de defesa. Nossas equipes estão iniciando trabalhos concretos", disse Zelenski em uma coletiva de imprensa conjunta com o chanceler Friedrich Merz durante uma visita a Berlim.

Merz afirmou que o compromisso da Alemanha em apoiar o esforço de guerra de Kiev é "um sinal muito claro" para a Rússia. "Não vacilaremos em nossos esforços para defender a Ucrânia", disse.

Os esforços diplomáticos liderados pelos Estados Unidos para encerrar a guerra da Rússia contra seu vizinho têm perdido força recentemente, à medida que a guerra no Irã ocupa a atenção do governo do presidente Donald Trump. Ainda assim, Tammy Bruce, vice-embaixadora dos EUA na ONU, disse ao Conselho de Segurança na segunda-feira, 13, que Washington "continuará pressionando por um fim negociado e duradouro" para o conflito.

A Rússia ocupa cerca de 20% da Ucrânia até agora, incluindo a Península da Crimeia, anexada em 2014.

Financiamento da produção de armas

A Ucrânia tem capacidade para produzir o dobro de equipamentos militares do que atualmente utiliza, mas carece de financiamento para ampliar a produção, segundo Zelenski. "Simplesmente não temos dinheiro suficiente", disse.

Uma chave para destravar esse potencial está na obtenção de um empréstimo de 90 bilhões de euros prometidos da União Europeia, que vinha sendo bloqueado pelo primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. No entanto, sua possível saída do cargo após eleições no fim de semana pode liberar os recursos. A Ucrânia precisa desses fundos "urgentemente", disse Merz.

O ministro da Transformação Digital da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, que acompanhou Zelenski em Berlim, afirmou que Alemanha e Ucrânia fecharam um pacote de defesa avaliado em 4 bilhões de euros. O acordo representa "um grande reforço" para a defesa aérea ucraniana contra ataques russos, permitindo a Kiev comprar "várias centenas" de mísseis Patriot fabricados nos EUA.

Após Berlim, Zelenski seguiria para a Noruega, outro aliado importante, enquanto líderes de defesa de mais de 50 países parceiros se reunirão online na quarta-feira para coordenar ajuda militar à Ucrânia.

Falta de tropas ucranianas

Kiev depende fortemente da inteligência dos EUA para atingir alvos dentro da Rússia e precisa de sistemas de defesa aérea mais sofisticados para conter ataques à sua rede elétrica. Se a guerra no Irã se prolongar, pode enfraquecer o apoio americano à Ucrânia, teme Zelenski.

Além disso, o exército ucraniano enfrenta escassez de pessoal, com cerca de 200 mil deserções e aproximadamente 2 milhões de pessoas evitando o recrutamento, disse Fedorov em janeiro.

A Alemanha ajudará Kiev a facilitar o retorno de homens ucranianos em idade militar, afirmou Merz. "Precisamos de avanços rápidos e concretos aqui", disse.

Plataformas não tripuladas desenvolvidas internamente têm desempenhado papel crucial na contenção da invasão russa. A Ucrânia produz drones aéreos e marítimos, mísseis que já alcançaram cerca de 1.750 quilômetros dentro da Rússia, além de robôs de campo de batalha que ajudam a compensar a falta de tropas.

Zelenski afirmou na segunda-feira, 13, que oito países do Oriente Médio e do Golfo, além de Turquia, Iraque e países do Sudeste Asiático e da África, procuraram a Ucrânia para cooperação em segurança, especialmente na produção de drones testados em combate.

Avanços no campo de batalha

Apesar das dificuldades, analistas ocidentais e autoridades afirmam que a Ucrânia tem registrado avanços recentes contra o exército russo, maior em número, interrompendo uma ofensiva de primavera iniciada por Moscou.

Ao mesmo tempo, drones e mísseis de longo alcance produzidos por Kiev têm atingido repetidamente instalações de petróleo e fábricas no interior da Rússia.

O presidente da Finlândia, Alexander Stubb, afirmou que a Ucrânia está "em uma posição muito melhor do que em qualquer momento desta guerra horrível".

"Do ponto de vista militar, a Ucrânia está em vantagem", disse, observando que no mês passado Kiev lançou mais drones e mísseis contra a Rússia do que o contrário.

Moscou também reivindica avanços, mas não foi possível verificar de forma independente as alegações de ambos os lados

Ataques russos matam civis

Enquanto isso, um ataque com míssil russo à cidade de Dnipro, no leste da Ucrânia, matou quatro pessoas e deixou 21 feridas, sendo 10 em estado grave, segundo autoridades regionais.

As vítimas, todas civis, estavam dirigindo ou passando pelo local no momento do ataque.

Em outro episódio, uma mulher de 52 anos morreu após um ataque de drone russo na cidade de Kherson, no sul do país, que também deixou um homem gravemente ferido.