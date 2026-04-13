Ucrânia e Rússia retomam ataques com drones após fim da trégua de Páscoa

Ucrânia e Rússia retomaram nesta segunda-feira (13) os ataques noturnos com drones após o fim de uma breve trégua decretada pela Páscoa Ortodoxa, marcada por acusações de violações das duas partes, informaram os dois países.

A Força Aérea ucraniana afirmou que a Rússia lançou 98 drones contra seu território, dos quais 87 foram abatidos.

Por sua vez, o Ministério da Defesa russo anunciou que interceptou 33 drones ucranianos.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aceitou o cessar-fogo proposto por seu homólogo Vladimir Putin, mas advertiu que seu país responderia "de maneira imediata" a qualquer violação por parte da Rússia.

Os dois Exércitos trocaram acusações sobre centenas de ataques de artilharia e com drones, em particular contra a população civil, assim como de várias operações de infantaria.

No sábado, Zelensky afirmou que propôs a Moscou que o cessar-fogo fosse prolongado porque seria o "correto".

O Kremlin descartou a possibilidade, a menos que Kiev aceite as condições que Moscou impõe para encerrar a guerra, iniciada pela invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

O Kremlin exige do governo ucraniano concessões políticas e territoriais, em particular a retirada completa da região leste de Donetsk, parcialmente controlada pelos russos.

Kiev rejeita as exigências por considerá-las uma rendição.