Turista canadense morre em ataque a tiros em complexo de pirâmides no México

Um homem matou a tiros uma canadense e depois se suicidou nesta segunda-feira (20) na zona arqueológica das pirâmides de Teotihuacán, no centro do México, uma atração visitada anualmente por centenas de milhares de turistas.

Os disparos, que também deixaram seis feridos, ocorreram em um dos locais pré-hispânicos mais frequentados do país, faltando menos de dois meses para a abertura da Copa do Mundo de Futebol de 2026, que será coorganizada por México, Estados Unidos e Canadá.

Cristóbal Castañeda, secretário de Segurança do Estado de México, onde fica Teotihuacán, detalhou que quatro pessoas ficaram feridas por arma de fogo. Duas delas são colombianas, uma é russa e a outra canadense, acrescentou.

Além disso, uma pessoa sofreu uma fratura e outra uma torção, ambas por quedas, informaram os serviços públicos de saúde, que também atenderam uma pessoa por "crise de ansiedade".

- 'Agressão direta' -

O incidente foi registrado na Pirâmide da Lua, a única do sítio arqueológico que pode ser subida pelos visitantes através de degraus íngremes de pedra vulcânica.

Segundo as investigações preliminares "parece uma agressão direta", acrescentou Castañeda, que não ofereceu mais detalhes.

Vídeos que circularam nas redes sociais, gravados de diversos ângulos, mostram uma pessoa que seria o atirador na parte média da estrutura, que tem cerca de 45 metros de altura e onde há uma espécie de descanso.

O indivíduo, que aparece em algumas fotos com o rosto parcialmente coberto por uma máscara escura, parece segurar uma arma curta nas mãos. Após o barulho de um disparo, muitas pessoas se lançam ao chão, a poucos metros de distância do agressor.

Autoridades federais encontraram "uma arma de fogo, uma arma branca (faca) e cartuchos úteis" no local, que permanece isolado por policiais e agentes da Guarda Nacional, de acordo com um comunicado do Gabinete de Segurança federal.

"O ocorrido hoje em Teotihuacán nos dói profundamente", disse a presidente Claudia Sheinbaum na rede social X.

O México conta com cerca de 200 sítios arqueológicos de grande atratividade para os turistas e onde foram registrados alguns acidentes, mas este é o primeiro relato envolvendo uma agressão armada em muitas décadas.

Devido à Copa do Mundo, cuja abertura será no México em 11 de junho, é esperado um aumento no número de turistas estrangeiros no complexo de pirâmides.

Teotihuacán fica a 50 km da Cidade do México, de onde saem diariamente passeios para turistas.

Entre janeiro e julho de 2025, o complexo de pirâmides foi o segundo sítio arqueológico mais visitado no México, com cerca de um milhão de turistas, ficando atrás apenas de Chichén Itzá, na península de Yucatán, segundo dados oficiais.