Tudo o que você precisa saber sobre a guerra do Irã neste domingo

Estados Unidos, Irã e Israel trocaram ameaças e ataques a infraestruturas. ABBAS FAKIH / AFP

Estados Unidos, Irã e Israel trocaram ameaças e ataques a infraestruturas neste domingo (5), em novos desdobramentos da guerra envolvendo o Irã. Veja a seguir os principais acontecimentos do dia.

Ameaça dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve prorrogar o prazo para que o Irã reabra o Estreito de Ormuz, agora até terça-feira (7).

Ele postou uma mensagem em sua rede Truth Social afirmando que terça-feira seria o "Dia da Usina Elétrica e o Dia da Ponte, tudo junto, no Irã". Posteriormente, disse ao canal de TV Fox News que o Irã "está negociando" e um acordo pode sair até esta segunda (6). Segunda era o prazo dado inicialmente pelo presidente norte-americano para a reabertura do Estreito.

Mais cedo, Trump já havia ameaçado destruir todas as usinas elétricas do Irã. "Se eles não cumprirem, se quiserem mantê-lo fechado, vão perder todas as usinas de energia e todas as outras usinas que eles têm no país inteiro", afirmou em entrevista dada ao jornal norte-americano The Wall Street Journal neste domingo.

Piloto resgatado

Também neste domingo, os Estados Unidos realizaram uma operação em regiões profundas do território iraniano para resgatar um piloto abatido. Embora Trump tenha dito inicialmente que o militar estava "são e salvo", horas depois declarou que ele estava "gravemente ferido". O Irã afirma ter derrubado aeronaves americanas e israelenses durante a missão, segundo a agência de notícias Tasnim.

Irã promete retaliação

A Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) alertou que quaisquer novos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra a infraestrutura civil do Irã vão desencadear retaliações ainda mais violentas contra alvos inimigos, segundo a mídia iraniana Press TV.

O país disse ter atingido alvos nos Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Kuwait neste domingo. Os ataques, segundo o documento, foram uma resposta às investidas contra a Ponte B1 em Karaj e as instalações petroquímicas de Mahshahr.

No Kuwait, drones iranianos atacaram instalações governamentais e de energia, causando danos significativos, mas sem registro de vítimas.

O Irã também prometeu atacar infraestruturas similares de propriedade ou ligadas aos EUA caso norte-americanos levem adiante as ameaças de Trump, conforme a Deutsche Welle (DW). Os iranianos classificam a possível reação como "medida de defesa".

Ainda neste domingo, autoridades do Irã e de Omã realizaram uma reunião para discutir opções para garantir a passagem segura de navios pelo Estreito de Ormuz, segundo a DW.

Israel ataca o Líbano

Seis pessoas de uma mesma família foram mortas em um ataque israelense na cidade de Kfar Hatta, no sul do Líbano, segundo a Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA) e a AFP. O exército israelense havia ordenado a evacuação da cidade. Uma fonte afirma que a família já havia sido desalojada e aguardava um parente buscá-los para sair da cidade.