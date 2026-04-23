Trump se reunirá com representantes do Líbano e de Israel na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá nesta quinta-feira (23) com enviados libaneses e israelenses em uma nova rodada de negociações de paz na qual Líbano buscará uma prorrogação de um mês de um frágil cessar-fogo prestes a expirar.

As conversas - previstas inicialmente no Departamento de Estado dos Estados Unidos, assim como a primeira rodada realizada na semana passada, e que deveriam ser lideradas pelo secretário de Estado, Marco Rubio - foram transferidas para a Casa Branca, disse o funcionário sob condição de anonimato.

Enquanto Trump se esforça para pressionar o Irã a alcançar um acordo sobre a guerra regional mais ampla, os Estados Unidos esperam obter avanços no que diz respeito ao Líbano, país que Israel tem bombardeado intensamente em resposta a ataques anteriores do Hezbollah.

Israel declarou, antes do início das negociações, que não mantém "desacordos graves" com o governo libanês, instando-o a "trabalhar conjuntamente" contra o Hezbollah, grupo notavelmente ausente das negociações e que se opõe a elas.

Durante a reunião, o Líbano solicitará "prorrogar o cessar-fogo, o que inclui também o fim da destruição de moradias e dos ataques contra civis, locais de culto, jornalistas e os setores médico e educacional", afirmou seu presidente, Joseph Aoun.

Um funcionário libanês informou à AFP que o governo solicitará uma prorrogação de um mês.

Aoun expressou sua esperança de poder visitar Washington e se reunir com Trump. No entanto, afirmou que nunca teve planos de manter uma conversa telefônica com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, contradizendo assim um anúncio feito por Trump no início deste mês.

Israel e Líbano estão em guerra há décadas e não se reuniam de forma tão direta desde 1993.

Israel lançou um ataque em larga escala contra o Líbano - matando mais de 2.450 pessoas e deslocando um milhão, segundo as autoridades - em resposta a ataques do Hezbollah, grupo que havia prometido vingar a morte do líder supremo do Irã pelas mãos israelenses.

Pouco depois da primeira reunião, Washington anunciou uma trégua de 10 dias que expira neste domingo.

Um funcionário americano indicou que nas negociações também participará o embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, pastor evangélico e firme defensor do expansionismo israelense.