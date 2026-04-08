Trump se reúne com Rutte em meio a críticas à Otan

A Casa Branca acusou nesta quarta-feira (8) a Otan de ter dado as costas aos Estados Unidos na guerra contra o Irã, pouco antes de uma reunião entre o secretário-geral da aliança, Mark Rutte, e o presidente Donald Trump.

Rutte chegou à Casa Branca discretamente no meio da tarde e saiu da mesma forma duas horas e meia depois.

"Eles foram postos à prova e falharam", declarou sobre os parceiros da organização a secretária de imprensa Karoline Leavitt, citando palavras do próprio Trump.

"É bastante triste que a Otan tenha dado as costas ao povo americano nas últimas seis semanas, quando é precisamente esse povo que tem financiado sua defesa", acrescentou Leavitt à imprensa antes da reunião entre Trump e Rutte.

Questionada sobre se Trump abordaria uma possível retirada da Otan, respondeu: "É algo que o presidente mencionou, e acredito que é algo que ele abordará em poucas horas com o secretário-geral Rutte".

Antes desse encontro na Casa Branca, o secretário-geral da Otan conversou com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio.

As conversas se concentraram nas operações militares contra o Irã, na guerra na Ucrânia e no reforço da coordenação e da "divisão de encargos" com os aliados da Otan, segundo um comunicado de um porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Os Estados Unidos desempenham um papel militar central dentro da Otan desde sua criação em 1949, mas Trump exige de seus aliados um maior envolvimento em seu funcionamento. Em 2025, os demais membros da aliança decidiram um forte aumento de seus gastos de defesa no âmbito de um plano que se estende até 2035.

O ocupante da Casa Branca não economiza elogios ao chefe da Otan, a quem chama de "um cara formidável", "genial", mas critica os europeus por sua recusa em ajudar os Estados Unidos e Israel a reabrir o estreito de Ormuz, por onde passa 20% dos hidrocarbonetos consumidos no mundo, durante o conflito com o Irã.

Na quinta-feira, Rutte fará um discurso e participará de um debate organizado pela Fundação e Instituto Presidencial Ronald Reagan. Entre sexta-feira e domingo, ele participará da reunião anual do Grupo Bilderberg, que reúne líderes políticos e empresariais da Europa e da América do Norte.