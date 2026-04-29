Trump revoga proibição de mineração em região de Minnesota e abre caminho para empresa chilena

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revogou uma proibição federal de mineração em Iron Range, no estado de Minnesota, abrindo caminho para que uma empresa chilena interessada na exploração de metais preciosos na área comece a solicitar licenças.

A Twin Metals Minnesota, subsidiária da chilena Antofagasta Minerals, busca explorar cobre, níquel e outros metais no Superior National Forest desde 2019. Ambientalistas temem que a medida crie um precedente para eliminar outras proteções a terras públicas em todo o país.

Em 2023, o governo do então presidente Joe Biden impôs uma moratória de 20 anos à mineração na floresta nacional, o que suspendeu os planos da Twin Metals. Trump, porém, tem defendido a ampliação da produção doméstica de energia e minerais. No início deste mês, republicanos no Congresso enviaram ao presidente uma resolução para derrubar a restrição, argumentando que a medida geraria empregos e reaqueceria a indústria de mineração local. O presidente americano assinou o texto na segunda-feira, 27.

A porta-voz da Twin Metals, Kathy Graul, afirmou à Associated Press que o projeto ainda precisará passar por um processo rigoroso de licenciamento, que pode se estender por anos. O primeiro entrave é restabelecer o direito de exploração após o Departamento do Interior, no governo Joe Biden, rescindir no início de 2022 os contratos federais de arrendamento do local.

A área segue em grande parte preservada, e grupos ambientalistas e comunidades indígenas sinalizam que podem contestar judicialmente cada autorização.