Trump repercute abertura de Ormuz e chama rota de 'Estreito do Irã'

O presidente dos EUA, Donald Trump, repercutiu o anúncio da abertura do Estreito de Ormuz durante o período restante do cessar-fogo entre Líbano e Israel, em publicação na Truth Social, nesta sexta-feira (17).
Na postagem, o mandatário americano chamou a importante rota marítima de "Estreito do Irã", após sinalizar em ocasiões anteriores que o local poderia ser controlado por Washington. "O Irã acaba de anunciar que o Estreito do Irã está totalmente aberto e pronto para a navegação. Obrigado!", escreveu.
Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, havia dito que, diante do cessar-fogo no Líbano, a passagem de navios comerciais estará aberta em Ormuz até término da trégua.