Trump repercute abertura de Ormuz e chama rota de 'Estreito do Irã'

O presidente dos EUA, Donald Trump, repercutiu o anúncio da abertura do Estreito de Ormuz durante o período restante do cessar-fogo entre Líbano e Israel, em publicação na Truth Social, nesta sexta-feira (17).

Na postagem, o mandatário americano chamou a importante rota marítima de "Estreito do Irã", após sinalizar em ocasiões anteriores que o local poderia ser controlado por Washington. "O Irã acaba de anunciar que o Estreito do Irã está totalmente aberto e pronto para a navegação. Obrigado!", escreveu.