Trump rejeita oferta da Otan para ajudar em Ormuz e pede que 'fiquem de fora'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (17) que rejeitou uma oferta da Otan para ajudar a garantir a segurança do Estreito de Ormuz - depois que o Irã anunciou que ele havia sido reaberto - e pediu que a aliança "fique de fora".

"Agora que a situação no Estreito de Ormuz foi concluída, recebi um telefonema da Otan perguntando se precisaríamos de ajuda. EU DISSE A ELES PARA QUE FIQUEM DE FORA, A MENOS QUE QUEIRAM APENAS CARREGAR SEUS NAVIOS PETROLEIROS", declarou Trump em sua rede Truth Social.

"Foram inúteis quando foram necessários", acrescentou.