Trump reforça apoio econômico dos EUA a Viktor Orbán antes de eleições na Hungria

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou mais uma vez apoio público ao primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, antes das eleições no país europeu. Em mensagem divulgada na Truth Social, Trump afirmou que sua administração está pronta para utilizar a força econômica dos EUA na economia húngara.

"Meu governo está pronto para usar todo o poder econômico dos Estados Unidos para fortalecer a economia da Hungria, como fizemos com nossos grandes aliados no passado, caso o primeiro-ministro Viktor Orbán e o povo húngaro venham a precisar", disse Trump na publicação.