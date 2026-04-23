Trump recebe autoridades israelenses e libanesas na Casa Branca

As negociações preliminares de paz entre o Líbano e Israel foram transferidas para a Casa Branca nesta quinta-feira, 23, para que o presidente Trump pudesse participar de perto, segundo informado por um funcionário do governo ao jornal The New York Times.

O encontro ocorreu em meio à troca de tiros entre as forças armadas israelenses e o Hezbollah, milícia radical xiita apoiada pelo Irã no Líbano, apesar do cessar-fogo que expiraria em poucos dias.

Um ataque israelense perto da cidade de Nabatieh, no sul do Líbano, matou três pessoas, segundo o Ministério da Saúde libanês. O Hezbollah reivindicou três ataques distintos contra tropas israelenses que ocupam o sul do Líbano.

Os contínuos combates no Líbano têm prejudicado o progresso lento rumo a um acordo de paz mais amplo entre o Irã, os Estados Unidos e Israel. O Irã apoia o Hezbollah e considera o cessar-fogo no Líbano uma condição essencial para um acordo de paz mais abrangente.

As hostilidades entre os Estados Unidos e o Irã se deslocaram para o Estreito de Ormuz, onde ambos os lados apreenderam navios nos últimos dias por considerarem que estes violavam as regras que estabeleceram para o direito de usar essa importante rota de navegação de petróleo e gás.

Na quarta-feira, as forças iranianas afirmaram ter apreendido dois navios de carga perto do estreito. Há poucos indícios públicos de que Washington ou Teerã estejam empenhados em retomar as negociações de paz e, na quinta-feira, o Sr. Trump adotou um tom mais agressivo em relação ao Irã, ordenando à Marinha dos EUA que "atire e destrua qualquer embarcação" que esteja lançando minas no Estreito de Ormuz.

As tensões no estreito injetaram novo temor nos mercados de energia. O petróleo voltou a ser negociado acima de US$ 100 o barril.

Os preços da energia subiram acentuadamente desde que os Estados Unidos e Israel iniciaram a guerra contra o Irã no final de fevereiro, e o Irã respondeu bloqueando efetivamente a navegação pelo estreito. Os Estados Unidos retaliaram com um bloqueio naval que impediu dezenas de navios de entrar ou sair de portos iranianos.

Mais cedo, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que o país está "pronto" para retomar a guerra contra o Irã e que aguarda o sinal verde do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para "fazer o Irã retornar à Idade da Pedra".

Horas antes, Trump afirmou que ordenou à Marinha dos EUA que "atire e destrua qualquer embarcação, por menor que seja, que esteja lançando minas nas águas do Estreito de Ormuz". "Não deve haver hesitação", escreveu o republicano na Truth Social.