Trump quer dinheiro para defesa: 'Estamos lutando guerras. Não podemos tomar conta de creches'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propôs aumentar os gastos com defesa do país para US$ 1,5 trilhão no orçamento de 2027. O aumento destas despesas havia sido prometido por ele antes mesmo do início da guerra contra o Irã. O orçamento proposto por Trump também prevê reduções de 10% em programas não relacionados ao setor, transferindo algumas responsabilidades para Estados e governos regionais.

"O presidente Trump está comprometido em reconstruir nosso exército para garantir a paz por meio da força", diz o orçamento. O planejamento apresentado pela Casa Branca estabelece um mapa do presidente para que o Congresso norte-americano construa uma proposta que garanta o financiamento do governo mais à frente.

Nesta semana, Trump havia indicado que os gastos militares são prioritários. "Estamos lutando guerras. Não podemos tomar conta de creches", disse ele, durante um evento na Casa Branca. "Não é possível para nós tomar conta de creches, do Medicaid, Medicare - todas estas coisas individuais. Eles podem fazer isso a partir dos Estados. Não dá para fazer a partir do governo federal", acrescentou.

O orçamento indica que Trump quer mais apoio às operações voltadas à imigração e deportação e a eliminação de programas de auxílio à realocação de refugiados, mantendo o nível orçamentário do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) nos níveis atuais e usando os aumentos dados no ano passado ao Departamento de Segurança Nacional para continuar a abrir unidades prisionais, incluindo 100 mil leitos para adultos e 30 mil para famílias.

Outros pontos preveem um aumento de 13% nos recursos para o Departamento de Justiça, a criação de um fundo de US$ 10 bilhões para o Serviço Nacional de Parques para o embelezamento de Washington, D.C. e um aumento de US$ 481 milhões nos recursos para financiar a segurança da aviação.

O governo dos EUA gasta anualmente cerca e US$ 7 trilhões. Deste total, dois terços são direcionados a programas de saúde, como o Medicare e o Medicaid, e a despesas com seguridade social - que estão crescendo no piloto automático, conforme a população envelhece. O restante do orçamento - pouco mais de US$ 2 trilhões - é dividido igualmente entre gastos com defesa e com os demais departamentos. E é sobre estes recursos que o Congresso costuma debater.

Impasse entre democratas e republicanos

Os congressistas, porém, ainda estão discutindo sobre o orçamento de 2026. Há um impasse entre o partido do governo (Republicano) e o da oposição (Democrata) sobre como financiar o Departamento de Segurança Interna (DHS). Os democratas querem mudanças no regime de aplicação das regras de imigração e os republicanos não querem aceitar as modificações.

Na última quinta-feira, Trump anunciou que assinaria uma ordem executiva para pagar todos os funcionários do DHS que ficaram sem receber salários por causa do impasse orçamentário. A liderança do Partido Republicano no Congresso chegou a um acordo nesta semana sobre como financiar o departamento, mas os congressistas ainda não votaram nenhuma legislação para resolver o problema.