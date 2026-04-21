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Fim da trégua se aproxima

Trump pede que Irã liberte oito mulheres presas: "Ótimo começo para nossas negociações"

Ativista Eyal Yakoby afirma que o grupo será executado, mas não há detalhes; cessar-fogo entre dois países termina nesta quarta-feira

AFP

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