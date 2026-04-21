Trump pede que Irã liberte oito mulheres presas: "Ótimo começo para nossas negociações"

Trump compartilhou mensagem na rede Truth Social. KENT NISHIMURA / AFP

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump afirmou nesta terça-feira (21) que a soltura de oito mulheres detidas no Irã seria um "ótimo começo" das negociações de paz do governo norte-americano com o país.

O ativista Eyal Yakoby afirma que o grupo será executado.

O republicano compartilhou um tuíte com fotos das oito mulheres, que foi publicado por Yakoby na manhã de segunda-feira (20). Veja na íntegra

"Eu agradeceria muito a libertação dessas mulheres. (...) Por favor, não lhes façam mal!", escreveu Trump na rede Truth Social, nesta terça-feira. "Seria um ótimo começo para nossas negociações!", completou.

Apesar da publicação de Yakoby, não há detalhes sobre quem são as mulheres, como elas foram detidas e se realmente serão executadas. O ativista acumula mais de 295,9 mil seguidores em seu perfil na rede social X e afirma combater o "anti-americanismo".

Fim da trégua se aproxima do fim

O prazo para o fim do cessar-fogo expira na noite desta quarta-feira (22). As negociações de paz entre Estados Unidos e Irã, previstas para ocorrer em território neutro no Paquistão, seguem cercadas de incertezas.

O Paquistão informou nesta terça-feira que ainda não recebeu resposta formal do Irã sobre se enviará delegação para um segundo ciclo de negociações com os Estados Unidos.

"Ainda aguardamos a resposta formal da parte iraniana sobre a confirmação da delegação para participar das conversações de paz em Islamabad", publicou o ministro Attaullah Tarar na rede social X. Segundo ele, esta é uma decisão "crítica".

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, também ainda não partiu rumo ao Paquistão. Segundo autoridades ouvidas pelo The New York Times, a previsão é de que Vance viaje ainda nesta terça-feira, mas a confirmação depende de sinais claros de que Teerã enviará representantes de alto escalão para a mesa de diálogo.

Veja a publicação de Eyal Yakoby

"URGENTE: A República Islâmica está se preparando para enforcar oito mulheres. Nem uma palavra da comunidade internacional ou das chamadas organizações de direitos humanos", diz.