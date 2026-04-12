Trump ordena que sua Marinha bloqueie a navegação pelo Estreito de Ormuz

O presidente Donald Trump ordenou neste domingo(12) um bloqueio naval dos Estados Unidos ao Estreito de Ormuz em resposta à recusa "inflexível" do Irã em abandonar suas ambições nucleares durante as negociações de paz em Islamabad.

Embora reconheça que as negociações no Paquistão tenham corrido "bem" e que "um acordo havia sido alcançado na maioria dos pontos", o presidente americano afirmou que Teerã se recusa a ceder na questão de seu programa nuclear.

"Com efeito imediato, a Marinha dos Estados Unidos, a maior do mundo, iniciará o processo de BLOQUEIO de todas as embarcações que tentarem entrar ou sair do Estreito de Ormuz", onde, disse Trump na Truth Social, começará a "destruir" as minas marítimas colocadas pelo Irã.