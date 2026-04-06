Estados Unidos e Irã rejeitam acordo de cessar-fogo proposto pelo Paquistão

Ataques entre países começaram em 28 de fevereiro. ILIA YEFIMOVICH / AFP

A Casa Branca confirmou, nesta segunda-feira (6), que havia recebido uma proposta de mediadores para um cessar-fogo de 45 dias com o Irã, mas detalhou que o presidente Donald Trump "não a validou".

— Esta é uma das muitas ideias, e o presidente (Trump) não a validou. A Operação Fúria Épica continua — disse à AFP um funcionário da Casa Branca, recordando que Trump fará coletiva às 13h (14h em Brasília) desta segunda.

Já o Irã, conforme a agência de notícias estatal iraniana Irna, não aceitou o acordo pois prefere negociar o fim da guerra a uma trégua. Eles alegam que essa pausa no conflito poderia dar tempo para o inimigo se preparar para uma nova leva de ataques.

— Estamos pedindo o fim da guerra e que se impeça sua repetição — declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Baghaei, de acordo com a Irna.

O plano, elaborado pelo Paquistão, previa que a trégua entrasse em vigor imediatamente, com as partes tendo até 20 dias para concluir um acordo mais amplo.

O porta-voz do exército iraniano, Mohammad Akraminia, declarou à agência de notícias Irna que o Irã continuará a guerra enquanto as autoridades políticas "considerarem oportuno".

— O inimigo, sem dúvida, se arrependerá, porque depois desta guerra precisamos atingir um nível de segurança e não presenciar outra guerra — afirmou Akraminia.