Trump na Truth: EUA é o único país do mundo que permite cidadania por nascimento

O presidente dos EUA, Donald Trump, manifestou nesta quarta-feira, 01, insatisfação com o processo na Suprema Corte que julga o direito à cidadania americana por nascimento no país.

"Nós somos o único país no mundo ESTÚPIDO o suficiente para permitir cidadania 'por nascimento'", escreveu na Truth Social.

O republicano compareceu pela manhã a audiência de argumentação oral do processo que questiona uma ordem executiva presidencial cujo objetivo era eliminar o direito a cidadania por nascimento de pessoas cujos pais entraram ilegal ou temporariamente nos EUA. O republicano foi o primeiro presidente na história a comparecer em uma audiência de argumentação oral da Suprema Corte em que se debate uma decisão do governo.

Segundo a CNN, Trump deixou a Suprema Corte logo após as falas do procurador-geral americano, John Sauer, cujos argumentos foram recebidos com tom crítico até mesmo por juízes considerados da ala conservadora.

Todos os tribunais inferiores que analisaram a questão consideraram a ordem ilegal e impediram que ela entrasse em vigor. Uma decisão definitiva do mais alto tribunal do país é esperada para o início do verão do Hemisfério Norte.

Ao contrário do afirmado pelo presidente americano, diversos países ao redor do mundo concedem o direito à cidadania para crianças nascidas em território nacional. Entre eles, estão Brasil e os vizinhos dos EUA, Canadá e México.