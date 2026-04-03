Trump muda tom e diz que EUA podem 'facilmente' reabrir Ormuz e extrair petróleo do Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 3, em uma publicação na rede social Truth Social que Washington poderia reabrir o Estreito de Ormuz se tiver mais tempo. A declaração ressalta uma mudança de postura do republicano, que disse que países asiáticos e europeus deveriam ser os responsáveis por reabrir a passagem.

"Com um pouco mais de tempo, podemos facilmente ABRIR O ESTREITO DE ORMUZ, EXTRAIR O PETRÓLEO E FAZER UMA FORTUNA. SERIA UMA 'JORRA' PARA O MUNDO???", apontou Trump na rede social.

O comentário do republicano pareceu refletir observações que ele fez em particular esta semana, nas quais expressou o desejo de continuar a guerra e tentar se apoderar do petróleo iraniano, mas disse ser "lamentável" que os americanos não parecem ter apetite para a empreitada.

A declaração ocorre após 35 países se reunirem por videoconferência na quinta-feira, 2, com o intuito de pensar em estratégias para reabrir a passagem.

Os ataques iranianos a navios comerciais, e a ameaça de mais ataques, paralisaram quase todo o tráfego na hidrovia que liga o Golfo Pérsico ao resto dos oceanos do mundo, fechando uma rota crítica para o fluxo mundial de petróleo e fazendo os preços do petróleo dispararem.

Nenhum país parece disposto a tentar abrir o estreito à força enquanto os combates continuam e o Irã pode alvejar embarcações com mísseis antinavio, drones, lanchas de ataque e minas. A reunião desta quinta-feira deve discutir formas de abrir o estreito pelas vias diplomáticas "após o fim dos combates".

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que reabrir o Estreito de Ormuz na violência seria uma medida "irrealista", pois exporia as marinhas iranianas a ataques por longos períodos. "Não acreditamos que possamos libertá-lo ou abri-lo pela força", disse o presidente francês durante uma visita à Coreia do Sul.

Discurso de Trump

Em um pronunciamento na quarta-feira, dia 1º, Trump disse que os americanos "não precisam" do estreito, mas que os países que precisam "devem agarrá-lo e preservá-lo".

Em um evento anterior na Casa Branca, durante a Páscoa, Trump pediu que seus aliados na Ásia e a China se envolvessem na reabertura da via navegável.