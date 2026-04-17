Trump mantém bloqueio naval dos EUA contra Irã até fim de negociações, apesar de Ormuz aberto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Estreito de Ormuz está "completamente aberto e pronto para negócios", mas deixou claro que o bloqueio naval americano seguirá em vigor contra o Irã, apesar da reabertura da rota para a navegação comercial. Segundo ele, a passagem está liberada para navegação, porém as restrições a portos iranianos permanecem "em plena força e efeito" no que se refere especificamente a Teerã, até a conclusão de um acordo bilateral.

Em publicação na Truth Social, Trump acrescentou que as negociações com o Irã estão avançadas e que "a maioria dos pontos já foi negociada", e indicou que um entendimento pode ser alcançado rapidamente. A declaração ocorre após o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, afirmar que a rota foi reaberta durante o período restante do cessar-fogo entre Líbano e Israel, em meio a esforços para ampliar a trégua na região.

Apesar da sinalização de normalização parcial do fluxo em Ormuz, considerado estratégico para o transporte global de petróleo, a manutenção do bloqueio direcionado ao Irã reforça que o Estreito segue como peça central nas tratativas, que também envolvem o programa nuclear iraniano e compensações por danos da guerra.

A reação do mercado a esse cenário apareceu em plataformas de previsão como o Polymarket, onde apostas sobre a suspensão do bloqueio americano em Ormuz indicaram forte mudança de percepção.

Pouco depois de o Irã anunciar a abertura do Estreito de Ormuz, as apostas de suspensão do bloqueio pelos EUA até domingo chegaram a 70%, mas após os comentários de Trump caíram a 15%.