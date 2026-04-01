Trump fará pronunciamento sobre o Irã nesta quarta-feira após anunciar prazo para fim da guerra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará um pronunciamento nesta quarta-feira, 1, com foco na guerra com o Irã que completou 33 dias de ataques. O anúncio foi feito pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, em publicação no X.

O discurso está marcado para as 21h em Washington (22h em Brasília) e trará uma "atualização importante" sobre o conflito, segundo o comunicado.

Nos últimos dias, o presidente tem alternado o tom de suas declarações. Na segunda-feira, 30, adotou postura mais dura ao ameaçar atacar a infraestrutura petrolífera iraniana, incluindo a ilha de Kharg, caso não houvesse avanço em um acordo envolvendo o Estreito de Ormuz. Já na terça-feira, 31, relativizou a necessidade imediata de um entendimento, classificando o tema como "irrelevante".