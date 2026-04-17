Trump fala em 'dia histórico' para o Líbano, após anúncio de trégua com Israel

presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a quinta-feira, 16, "pode ter sido um dia histórico para o Líbano" e que "coisas boas estão acontecendo".

O comentário foi publicado na rede Truth Social horas após a entrada em vigor do cessar-fogo entre o Líbano e Israel.

O grupo xiita Hezbollah, baseado no Líbano, e Israel voltaram a se atacar mutuamente após o lançamento da ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, no dia 28 de fevereiro.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acatou a trégua, mas informou que não retirará as tropas do território libanês.