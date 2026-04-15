Trump exige fim de programa nuclear do Irã para acordo e prevê queda do petróleo 'em breve'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que não haverá acordo com o Irã caso o país não abandone o programa nuclear, incluindo o enriquecimento de urânio, e voltou a adotar tom duro em meio à guerra no Oriente Médio. Em entrevista à Fox Business, ele também disse esperar queda iminente dos preços do petróleo.

"Se o Irã não concordar em desistir do programa nuclear, não haverá acordo", declarou o republicano. Apesar da postura firme, Trump projetou alívio no mercado de energia. "Os preços do petróleo vão cair muito em breve e vão voltar ao patamar de antes dos ataques no Irã", afirmou.