Trump estende cessar-fogo com Irã, mas mantém bloqueio no Estreito de Ormuz

"Prorrogarei o cessar-fogo até que a proposta seja apresentada", disse Trump. Jim WATSON / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai prorrogar o cessar-fogo até que o Irã apresente "proposta unificada" nas negociações do conflito no Oriente Médio. Contudo, o bloqueio no Estreito de Ormuz está mantido. A decisão foi publicada na rede social de Trump na tarde desta terça-feira (21).

"Ordenei que nossas Forças Armadas mantenham o bloqueio e, em todos os outros aspectos, permaneçam prontas e aptas, e, consequentemente, prorrogarei o cessar-fogo até que a proposta seja apresentada e as discussões sejam concluídas, de uma forma ou de outra", diz o anúncio de Trump, sem dar um prazo definido para o fim da prorrogação.

A trégua teve início no dia 7 de abril, quando Trump suspendeu os bombardeios contra o Irã por duas semanas. O cessar-fogo chegaria ao fim na noite de quarta-feira (22). Trump havia dito que era "altamente improvável" que o prazo fosse estendido.

Leia a íntegra do comunicado de Trump:

DECLARAÇÃO DO PRESIDENTE DONALD J. TRUMP:

Considerando que o governo do Irã está seriamente fragmentado, o que já era esperado, e a pedido do Marechal de Campo Asim Munir e do Primeiro-Ministro Shehbaz Sharif, do Paquistão, fomos solicitados a suspender nosso ataque ao Irã até que seus líderes e representantes apresentem uma proposta unificada. Portanto, ordenei que nossas Forças Armadas mantenham o bloqueio e, em todos os outros aspectos, permaneçam prontas e aptas, e, consequentemente, prorrogarei o cessar-fogo até que a proposta seja apresentada e as discussões sejam concluídas, de uma forma ou de outra. Presidente DONALD J. TRUMP

Início do conflito

No dia 28 de fevereiro, em ação coordenada com Israel, os Estados Unidos bombardearam áreas do Irã. A ofensiva atingiu regiões estratégicas do país, inclusive da capital Teerã. O ataque resultou nas mortes de autoridades importantes do Irã, entre eles o aiatolá Ali Khamenei – líder supremo do país.

Estados Unidos e Israel argumentam que a ofensiva teve como objetivo retaliar a expansão do projeto de armas nucleares do Irã. Em resposta, o governo iraniano atacou países vizinhos e destruiu bases militares norte-americanas no Oriente Médio.

No dia 8 de março, a Assembleia de Especialistas do Irã escolheu Mojtaba Khamenei, de 56 anos, como novo líder supremo do país. Ele sucede o pai, o aiatolá Ali Khamenei, que ocupava o posto desde 1989. A posição representa a autoridade máxima do sistema político iraniano. A decisão marca uma mudança histórica no comando da República Islâmica.

Já em 9 de março, o presidente norte-americano disse que a guerra contra o Irã estava "praticamente encerrada". O republicano argumentou que o Irã estava enfraquecido e que sofreu grandes perdas estruturais.

No dia 1º de abril, em pronunciamento oficial televisionado, o presidente dos Estados Unidos afirmou que os EUA atingiram quase todos os objetivos:

— Os objetivos estratégicos estão quase completos.

No mesmo pronunciamento, ao referir-se ao Irã, Trump disse que "eles estão dizimados, tanto militar quanto civilmente".

— Os Estados Unidos quase não importam petróleo pelo Estreito de Ormuz e não importarão no futuro. Não precisamos. Derrotamos e dizimamos completamente o Irã. Eles estão dizimados, tanto militar quanto civilmente — completou.