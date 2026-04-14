Trump está querendo uma Delcy Rodríguez em Cuba, afirma Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma série de críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Disse, por exemplo, que o norte-americano está "querendo uma Delcy (Rodríguez, presidente da Venezuela) cubana" para mudar o regime político em Cuba, mas que isso "não vai acontecer". Defendeu que os "cubanos precisam encontrar uma solução política".

As declarações forma dadas nesta terça-feira, 14, em entrevista aos sites Brasil 247, Diário do Centro do Mundo e Fórum.

O petista também relatou sua relação com Nicolás Maduro, que foi capturado pelo governo norte-americano e se encontra preso em solo estadunidense. Disse que a relação com ele "foi mais difícil" do que com Hugo Chávez, porque Maduro "não tinha a perspicácia política do Chávez" e, então, "a coisa (relação entre os dois) ficou ruim".