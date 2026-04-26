Trump é retirado de jantar de correspondentes da Casa Branca após estrondos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a primeira dama, Melania Trump, e outras autoridades do primeiro escalão do governo norte-americano foram retirados às pressas do jantar anual oferecido pela Associação dos Correspondentes da Casa Branca, no hotel Washington Hilton, nesta sábado, 25, após estrondos serem ouvidos. Até o momento da publicação desta matéria, não havia relato de feridos.

De acordo com reportagem da CNN, que está no local, Trump está a salvo e a organização do evento disse que a programação será retomada em breve.

Agentes do Serviço Secreto e outras autoridades invadiram o salão enquanto centenas de convidados se abaixavam debaixo das mesas. "Saiam da frente, senhor!", gritou alguém. Outros gritaram para que se abaixassem.

Ainda segundo a CNN, citando fontes do Serviço Secreto, que faz a segurança do presidente dos EUA, tiros teriam sido disparados no hotel e um suposto atirador teria sido morto.

O jantar havia começado pouco antes, com um discurso da correspondente sênior da CBS News na Casa Branca, Waijia Jiang. Era esperado também um discurso de Trump.

Além do presidente, da primeira-dama e do vice-presidente, muitos membros do gabinete presidencial e da equipe sênior participaram do jantar.

Entre os presentes estavam: Scott Bessent, secretário do Tesouro; Tulsi Gabbard, diretora de inteligência nacional; Sean Duffy, secretário de transportes; Karoline Leavitt, secretária de imprensa; Steven Cheung, diretor de comunicações da Casa Branca; e Kash Patel, diretor do FBI.

Relações conflituosas

A presença de Donald Trump no jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca, pela primeira vez como presidente, expõe publicamente a relação frequentemente conflituosa de seu governo com a imprensa.