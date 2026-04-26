Trump é retirado de jantar com jornalistas após disparos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi evacuado neste sábado (25) à noite de um jantar de correspondentes da Casa Branca, no qual as autoridades detiveram o suspeito de ter disparado uma arma de fogo, presenciou a AFP.

O Serviço Secreto informou que tanto o presidente Trump quanto a primeira-dama Melania Trump "estão a salvo".

"O presidente e a primeira-dama estão a salvo, assim como todas as pessoas sob proteção", acrescentou o Serviço Secreto em um comunicado.

Espera-se que Trump dê uma coletiva de imprensa durante a noite de sábado.

Acrescentou que uma pessoa estava sob custódia e que o incidente ocorreu perto da principal área de controle de segurança do evento.

Equipes táticas sacaram armas e tomaram posições no palco onde Trump estava sentado durante o jantar antes de ser evacuado.

A polícia cercou o hotel Hilton em Washington, onde o evento estava sendo realizado, e helicópteros sobrevoavam a área.

A CNN e outros meios de comunicação americanos informaram que Trump saiu ileso.

Todo o salão foi evacuado, constataram jornalistas da AFP. Vários membros do governo dos Estados Unidos, desde o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, até o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, aparentemente também foram evacuados.

Relatos não confirmados sugeriam que uma pessoa havia ficado ferida, embora não houvesse detalhes disponíveis sobre a causa da lesão.

Reinava grande confusão sobre as circunstâncias precisas do incidente ocorrido em pleno jantar de correspondentes da Casa Branca, na presença, pela primeira vez como presidente, de Donald Trump.

Um dos participantes, o doutor Oz, indicou que "foram efetuados disparos", segundo foi ouvido no local.

- "A violência nunca deve ser o caminho" -

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, se pronunciou neste sábado sobre o ataque a tiros no jantar de correspondentes e afirmou, em uma mensagem na rede social X, que "a violência nunca deve ser o caminho".

"Que bom que o presidente Trump e sua esposa estejam bem, após os acontecimentos recentes. Enviamos nosso respeito. A violência nunca deve ser o caminho", escreveu Sheinbaum.

A Associação de Correspondentes da Casa Branca (WHCA) é a organizadora desse grande encontro político-midiático.

Desde seu retorno ao poder, o presidente americano ataca sem descanso a imprensa, verbalmente e nos tribunais, enquanto a influência de seus aliados sobre o panorama midiático se expande, como na compra da Warner Bros Discovery (WBD) por sua concorrente Paramount Skydance, controlada pela família Ellison, aliada de Trump.

O magnata, ao contrário de todos os seus predecessores desde a década de 1920, sempre havia desprezado o evento na condição de presidente.

Esse jantar, ao qual comparecem centenas de jornalistas e executivos de imprensa com seus convidados do mundo político e econômico, é realizado todos os anos no fim de abril. Ele arrecada fundos para bolsas de estudo e prêmios.