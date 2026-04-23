Trump diz ter 'controle tota' de Ormuz e afirma que Estreito está 'selado' até acordo com Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (23) que os EUA têm "controle total" sobre o Estreito de Ormuz e que nenhuma embarcação pode entrar ou sair da via marítima sem aprovação da Marinha americana, em mais uma escalada da pressão sobre o Irã.

Em publicação na Truth Social, Trump declarou que o estreito está "completamente selado" até que Teerã "seja capaz de fazer um acordo". "Temos controle total sobre o Estreito de Ormuz. Nenhum navio pode entrar ou sair sem a aprovação da Marinha dos Estados Unidos", escreveu.

Na mesma postagem, o presidente afirmou que o Irã enfrenta dificuldades para definir sua liderança, citando disputas internas entre "linha-dura", que, segundo ele, estariam "perdendo feio no campo de batalha", e moderados, que "não são nada moderados", mas estariam ganhando espaço.