Trump diz ser improvável estender cessar-fogo com Irã; trégua termina na quarta-feira

Trump tem afirmado diferentes posições sobre a extensão da trégua. BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o cessar-fogo com o Irã será válido até a noite de quarta-feira (22), no horário de Washington, e disse ser “altamente improvável” que a data seja estendida. As informações são do jornal O Globo.

— É altamente improvável que eu estenda — disse Trump à Bloomberg, em entrevista por telefone.

— Não vou ser pressionado a fechar um acordo ruim. Temos todo o tempo do mundo — afirmou.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de retomada imediata dos combates, o republicano respondeu que “se não houver acordo, certamente espero que isso aconteça”.

Recentemente, Trump tem afirmado diferentes posições sobre a extensão da trégua. Em uma conversa com jornalistas na semana passada, ele foi questionado cinco vezes sobre o tema e deu respostas diferentes.

Nesta segunda-feira (20), o Irã afirmou que deve “responder em breve” à apreensão, pela Marinha dos EUA, de um cargueiro iraniano que tentava driblar o bloqueio imposto por Washington aos portos do país.

Leia Mais Brasileiro desaparecido é encontrado morto em Buenos Aires

Da mesma forma, Teerã afirmou que não decidiu se participará da próxima rodada de negociações com os americanos no Paquistão.

“As Forças Armadas da República Islâmica do Irã responderão em breve e tomarão medidas de represália contra este ato de pirataria armada e contra os militares americanos”, escreveu o porta-voz do Estado-Maior iraniano, ao acusar os EUA de terem “violado o cessar-fogo”.