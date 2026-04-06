Trump diz que tem participante ativo em negociações de paz e volta a dar ultimato ao Irã

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 6, que os EUA têm um participante ativo e disposto nas negociações com o Irã, voltando a dar ao país persa o prazo de até as 21 horas (de Brasília) da terça-feira, 7, para chegar a um acordo. Em coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump alegou que não quer destruir a infraestrutura do Irã ou atacar usinas de energia, mas que isso será necessário caso não haja um acordo. "Os EUA planejam acabar com as pontes do Irã até amanhã à noite", reiterou.

Ainda que o republicano tenha comentado que as negociações estão "indo bem", ele se recusou a falar sobre detalhes de um possível cessar-fogo e declarou que o acordo deve incluir a livre circulação no Estreito de Ormuz. "Não posso dizer, depende do que o Irã fizer; Eles têm até amanhã".

Segundo o mandatário, havendo um ataque, a única maneira do Irã se reconstruir será recorrer aos EUA.