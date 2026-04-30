Trump diz que removerá tarifas sobre alguns tipos de uísque após encontro com rei Charles III

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 30, que pretende retirar tarifas e restrições sobre o comércio de uísque envolvendo Escócia e o Estado americano de Kentucky, após encontro com o rei Charles III e a rainha Camilla na Casa Branca.

Em publicação na Truth Social, Trump disse que a decisão foi tomada "em honra ao rei e à rainha do Reino Unido" e destacou a relevância das indústrias de whisky escocês e bourbon de Kentucky. Segundo ele, a medida busca facilitar a cooperação entre as regiões, incluindo o comércio ligado a barris de madeira. "O rei e a rainha me fizeram fazer algo que ninguém mais conseguiu", escreveu.

O gesto ocorre no contexto da visita de Estado do monarca britânico aos EUA, marcada por esforços diplomáticos para reforçar os laços bilaterais em meio a divergências recentes, especialmente sobre o conflito com o Irã. Durante jantar oficial, Trump chegou a afirmar publicamente que Charles concordava com sua posição de que Teerã não deve obter armas nucleares - comentário que gerou desconforto no Reino Unido por expor suposta conversa privada.

Pelo protocolo britânico, o monarca deve manter neutralidade política e não comentar discussões reservadas, o que levou analistas a apontarem quebra de etiqueta diplomática. O Palácio de Buckingham afirmou que o rei está alinhado à posição histórica do governo britânico contra a proliferação nuclear.