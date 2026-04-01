Trump diz que presidente do Irã quer cessar-fogo

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (1º) que o Irã solicitou um cessar-fogo, mas que os Estados Unidos só o considerarão quando o Estreito de Ormuz estiver livre para navegação.

"O presidente do Irã acaba de pedir um CESSAR-FOGO aos Estados Unidos da América!", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"Consideraremos o pedido quando o Estreito de Ormuz estiver aberto, livre e desimpedido. Até lá, vamos pulverizar o Irã, ou, como se diz, mandá-lo de volta à Idade da Pedra!!!".