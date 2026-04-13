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Bate-boca

Trump chama Leão XIV de "fraco" e publica imagem em que aparece como Jesus; Papa reage e diz que não tem medo

Presidente norte-americano não gostou de declarações em que o pontífice pede fim da guerra no Oriente Médio

Estadão Conteúdo

Redação AE

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