Trump chama Leão XIV de "fraco" e publica imagem em que aparece como Jesus; Papa reage e diz que não tem medo

Imagem publicada por Trump. Truth Social: @realDonaldTrump / Reprodução

O papa Leão XIV foi alvo de críticas de Donald Trump no domingo (12). Em publicação nas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos chamou o pontífice de "fraco". O republicano também compartilhou uma imagem em que aparecia semelhante a Jesus Cristo, mas apagou a postagem posteriormente.

O Papa respondeu nesta segunda-feira (13), dizendo que não teme o governo americano e que busca promover o valor evangélico da paz.

— Não tenho medo do governo Trump nem de proclamar em voz alta a mensagem do Evangelho, que acredito ser o que estou aqui para fazer, o que a Igreja está aqui para fazer — afirmou a jornalistas durante voo de Roma para a Argélia.

No domingo, Trump havia feito uma publicação em sua rede social, a Truth Social, na qual disse que o "papa Leão XIV é fraco no combate ao crime e péssimo em política externa". Na sequência, o republicano criticou a posição do pontífice com relação às ações dos Estados Unidos.

"Não quero um Papa que ache terrível que os Estados Unidos tenham atacado a Venezuela (...) Não quero um Papa que critique o presidente dos Estados Unidos, porque estou fazendo exatamente aquilo para o qual fui eleito", escreveu.

As declarações do republicano aconteceram após o pontífice criticar a guerra no Oriente Médio e cobrar esforço pela paz. Na ocasião, Leão XIV pediu pela fim da "idolatria ao dinheiro e a si mesmo" nas negociações pelo fim do conflito.

Trump também disse que o pontífice dever ser grato a ele. O presidente dos Estados Unidos argumenta que Leão XIV foi escolhido Papa porque a Igreja Católica achou que um norte-americano iria lidar melhor com ele. "Se eu não estivesse na Casa Branca, Leo não estaria no Vaticano", expressou.

Pouco tempo depois, falando com repórteres após o pouso do Air Force One, vindo da Flórida, perto de Washington, Trump disse:

— Não gostamos de um Papa que diz que é aceitável ter uma arma nuclear. Ele é uma pessoa muito liberal.

Foto como Jesus Cristo

Logo após as mensagens direcionadas ao papa Leão XIV, Trump publicou uma imagem gerada por inteligência artificial em que aparecia com vestimenta similar a de Jesus Cristo, mas apagou a postagem posteriormente.

A publicação, também na Truth Social, não tinha legenda. A imagem mostrava Trump com uma túnica branca com detalhe em vermelho. Ele parecia abençoar uma pessoa ferida, com brilho em suas mãos e cercado de soldados que flutuavam no céu.

Ao fundo, havia uma bandeira dos Estados Unidos, a Estátua da Liberdade e caças.

Repercussão internacional

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, se pronunciou sobre a fala de Trump:

"Considero inaceitáveis ​​as palavras do presidente Trump em relação ao Santo Padre. O papa é o chefe da Igreja Católica, e é correto e normal que ele peça a paz e condene todas as formas de guerra", disse em comunicado.

Além disso, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) manifestou nesta segunda-feira seu apoio ao Papa Leão XIV por meio de uma mensagem pública (leia na íntegra abaixo).

"A autoridade espiritual e moral do Papa não se orienta pela lógica do confronto político, mas pela fidelidade ao Evangelho, que continuamente eleva a voz em defesa da paz, da dignidade humana e do diálogo entre os povos. Nesse espírito, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil une-se a Sua Santidade, Papa Leão XIV, reafirmando a comunhão e a unidade em torno desses valores evangélicos que iluminam a consciência cristã e sustentam a esperança da humanidade.

Cardeal Jaime Spengler

Arcebispo de Porto Alegre – RS

Presidente da CNBB

Dom João Justino de Medeiros

Arcebispo de Goiânia – GO

1º vice-presidente da CNBB

Dom Paulo Jackson

Arcebispo de Olinda e Recife – PE

2ª vice-presidente da CNBB