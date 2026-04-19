Trump diz que navio destróier dos EUA atacou cargueiro iraniano que tentava furar bloqueio

A Marinha dos Estados Unidos abriu fogo no Golfo de Omã contra um cargueiro iraniano e tomou o controle da embarcação depois que ela tentou romper o bloqueio americano aos portos do Irã, afirmou neste domingo (19) em suas redes o presidente Donald Trump.

O cargueiro Touska, de bandeira iraniana, "tentou escapar do nosso bloqueio marítimo e as coisas não correram bem para eles", escreveu o presidente dos Estados Unidos.

Um destróier americano interceptou o cargueiro "no Golfo de Omã e o alertou para que parasse", mas, diante da recusa da tripulação, o navio de guerra abriu fogo contra a casa de máquinas. Agora "temos a custódia total do navio", assegurou Trump.

O Touska está sujeito a sanções do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, ressaltou.

Segundo os últimos dados disponíveis no site Marine Traffic, o porta-contêineres Touska, que zarpou da Malásia em 12 de abril, encontrava-se a cerca de 45 km da costa sul do Irã, perto da cidade de Chabahar, aproximadamente seis horas antes do anúncio de Trump.

De acordo com os números divulgados na manhã de sábado pelo Exército americano, desde o início do bloqueio aos portos iranianos, em 13 de abril, "23 navios acataram as ordens das forças americanas de voltar".

O Irã suspendeu na sexta-feira o bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde normalmente passa um quinto do comércio mundial de petróleo e gás natural, mas no sábado anunciou que voltava a impor "controle rigoroso" sobre o estreito em resposta à decisão americana de manter o bloqueio de seus portos.

Em uma mensagem anterior publicada na manhã de domingo na Truth Social, Trump acusou Teerã de violar o cessar-fogo ao lançar ataques no sábado em Ormuz, dirigidos, segundo ele, contra um navio francês e outro britânico, entre outros.

Um navio da CMA CGM "foi alvo de tiros de advertência ontem" no Estreito de Ormuz, informou o grupo de navegação francês à AFP neste domingo.