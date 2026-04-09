Trump diz que mobilização militar ao redor do Irã será mantida

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 9, em publicação na rede Truth Social, que "navios, aeronaves e pessoal militar permanecerão ao redor do Irã" até que um "acordo real" seja alcançado e cumprido.

Trump afirmou ainda que "munições adicionais, armamento e qualquer outra coisa que seja apropriada e necessária para a acusação letal e destruição de um inimigo já substancialmente degradado, permanecerão em vigor em torno e ao redor do Irã".

O presidente americano garantiu ainda que o regime iraniano não terá armas nucleares e o Estreito de Ormuz será aberto em segurança. "Enquanto isso, nosso grande Exército está carregando e descansando, olhando para a frente, na verdade, para sua próxima conquista."