Trump diz que Israel e Líbano acordaram cessar-fogo de dez dias

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que Israel e Líbano concordaram com um cessar-fogo de 10 dias a partir desta quinta-feira (16), embora não haja indicação se o movimento libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, aderirá ao acordo.

Trump afirmou que a trégua foi alcançada após conversas "excelentes" com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e seu homólogo libanês, o presidente Josef Aoun, que ocorreram dois dias depois de Israel e Líbano realizarem negociações de paz em Washington.

"Esses dois líderes concordaram que, para alcançar a PAZ entre seus países, iniciarão formalmente um CESSAR-FOGO de 10 dias às 17h00", 18h00 no horário de Brasília, escreveu Trump em sua conta na rede social Truth Social, sem mencionar o movimento libanês Hezbollah.

Ele também observou que havia instruído o vice-presidente, JD Vance, o secretário de Estado, Marco Rubio, e o máximo chefe militar dos EUA, Dan Caine, a trabalharem com ambos os países "para alcançar uma paz duradoura".

"Foi uma honra para mim ter resolvido nove guerras ao redor do mundo, e esta será a décima; então, VAMOS AO TRABALHO!", exclamou o presidente, que em 28 de fevereiro lançou a ofensiva contra o Irã em colaboração com Israel.

Posteriormente, o Hezbollah arrastou o Líbano para o conflito no Oriente Médio, lançando foguetes contra Israel em apoio ao seu aliado iraniano.

Desde então, os ataques israelenses ao Líbano causaram a morte de mais de 2.000 pessoas e o deslocamento de mais de um milhão. As forças terrestres israelenses também invadiram o sul do país.