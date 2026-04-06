Trump diz que iranianos são 'animais' e nega que ataque a usinas e pontes seja crime de guerra

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 6, que os líderes iranianos são "animais"que precisam ser detidos e que gostaria de tomar o petróleo do país.

Durante uma conversa com jornalistas em um evento de Páscoa, Trump foi questionado se ataques de Washington contra pontes e usinas de energia do Irã poderiam ser considerados crimes de guerra.

"Eles são animais, e nós temos que detê-los, e não podemos deixar que eles tenham uma arma nuclear. Muito simples. Eles querem uma arma nuclear. Eles têm tentado há muito tempo", respondeu o republicano.

Trump também afirmou que, se dependesse dele, "tomaria o petróleo"do Irã, mas disse que "infelizmente, os cidadãos norte-americanos querem"que os EUA encerrem a guerra. "Ele está lá para ser usado. Não há nada que eles possam fazer", afirmou. "Eu ficaria com o petróleo e ganharia dinheiro."

Questionado sobre como tal ação ajudaria os cidadãos iranianos, o presidente respondeu que "quando eles não ouvem bombas, ficam mais felizes".

Mais cedo, a Casa Branca confirmou que Trump recebeu uma proposta de cessar-fogo de mediadores, mas que a rejeitou. O Irã também afirmou ter rejeitado o acordo, que, segundo o site Axios, teria sido apresentado pelo Paquistão, Egito e Turquia.

Durante a conversa com os repórteres, o republicano disse ter visto "todas as propostas que você pode imaginar"e confirmou que o prazo final para a definição de um acordo de cessar-fogo é às 21h (no horário de Brasília) de terça-feira, 7.

"Eles fizeram uma proposta e é uma proposta significativa. É um passo importante. Não é bom o suficiente, mas é um passo muito significativo. Eles estão negociando agora e deram um passo importante. Vamos ver o que acontece", afirmou.

O presidente também disse que os iranianos estão "negociando de boa fé". "Houve uma mudança total de regime. As pessoas com quem estamos negociando agora são mais razoáveis", acrescentou.

Trump comentou ainda sobre o envio de armas para civis que teriam interesse em protestar contra o governo iraniano, mas que tinham medo de ser mortos. Segundo o presidente, os EUA enviaram "muitas armas"para "o povo, para que pudessem se defender desses bandidos".