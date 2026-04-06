Trump diz que iranianos devem se rebelar contra regime, apesar de 'consequências graves'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 6, que a população do Irã deveria se rebelar contra o regime do país, embora tenha reconhecido que esse movimento pode trazer "consequências graves". Durante coletiva de imprensa na Casa Branca, Trump afirmou que os iranianos estariam dispostos a enfrentar perdas de infraestrutura em troca de liberdade.

O republicano, porém, não entrou em detalhes ou forneceu provas sobre sua afirmação. Trump também avaliou que o novo governo do país é "muito mais inteligente e controlado".

Ele voltou a indicar que Washington trabalha com diferentes cenários para lidar com a crise, mas evitou detalhar sua estratégia. "Tenho o melhor plano de todos para o Irã, mas não vou dizer qual é para a imprensa", afirmou.