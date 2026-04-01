Trump diz que Irã pediu cessar-fogo, mas ressalta que decisão depende da reabertura de Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 1, que o Irã solicitou um acordo de cessar-fogo, mas condicionou qualquer decisão à reabertura do Estreito de Ormuz, em meio à escalada do conflito no Oriente Médio. O governo iraniano ainda não confirmou nem negou a afirmação do republicano.

Em publicação na Truth Social, Trump disse que o presidente do "novo regime" iraniano, a quem descreveu como "muito menos radicalizado e muito mais inteligente que seus predecessores", pediu aos EUA um cessar-fogo. Ele não mencionou se estaria se referindo a Masoud Pezeshkian ou a outra pessoa. O republicano acrescentou que Washington avaliará a proposta "quando o Estreito de Ormuz estiver aberto, livre e desobstruído".

Até lá, o tom segue beligerante. "Estamos destruindo o Irã completamente ou, como dizem, de volta à Idade da Pedra", escreveu.

A declaração contrasta com falas recentes do próprio Trump. Segundo o Wall Street Journal, o presidente teria dito a assessores que aceita encerrar a guerra mesmo sem a reabertura do estreito, considerado vital para o fluxo global de petróleo. Já em entrevista ao New York Post, afirmou que a via poderia ser reaberta "automaticamente" após a saída dos EUA do conflito.