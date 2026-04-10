Trump diz que Irã não tem 'nenhuma carta' além do controle do Estreito de Ormuz

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (10) que o Irã não tem "nenhuma carta" para negociar, exceto o controle temporário do Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do comércio mundial de hidrocarbonetos.

"Os iranianos parecem não perceber que não têm nenhuma carta, além de uma extorsão de curto prazo ao mundo mediante o uso de vias navegáveis internacionais", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"A única razão pela qual ainda estão vivos hoje é para negociar!", advertiu, antes do início das discussões de paz no Paquistão.