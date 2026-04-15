Trump diz que guerra contra o Irã 'está muito perto do fim'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em entrevista à Fox Business Network que a guerra contra o Irã "está muito perto do fim" e que o regime iraniano "quer muito fazer um acordo". A emissora divulgou trechos de uma entrevista com Trump que será exibida na manhã desta quarta-feira, 15.

Questionado sobre o encerramento do conflito, Trump respondeu: "Acho que está perto do fim, sim. Quero dizer, vejo isso como muito perto do fim".

E acrescentou: "se eu retirasse agora, levaria 20 anos para eles reconstruírem aquele país. E não terminamos. Vamos ver o que acontece. Acho que eles querem muito fazer um acordo." Fonte: Associated Press.