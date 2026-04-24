Trump diz que governo pode assumir controle da Spirit Airlines

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o governo americano poderia assumir o controle da Spirit Airlines, a companhia aérea de baixo custo que vem negociando um resgate federal nesta semana.

"Estamos pensando em fazer isso, ajudá-los, ou seja, resgatá-los, ou comprar. Acho que nós simplesmente compraríamos", disse Trump na Casa Branca. "Eles têm bons ativos, e quando o preço do petróleo cair, vamos vendê-la com lucro."

Trump alimentou as especulações sobre um acordo para salvar a Spirit na última terça-feira, 21, quando incentivou um resgate da empresa e sugeriu que o governo federal poderia ajudar a mantê-la operando.

A Casa Branca tem tentado atribuir a situação da Spirit ao governo Biden, que em 2023 entrou com uma ação para impedir que a JetBlue Airways comprasse a Spirit por US$ 3,8 bilhões. Pouco mais de um ano antes de Trump substituir Joe Biden na presidência, um juiz federal em Dallas barrou a proposta de fusão entre Spirit e JetBlue, afirmando que ela elevaria as tarifas para os passageiros.

As ações da Spirit Aviation Holdings fecharam em queda de 26% no pregão desta quinta-feira em Nova York.