Trump diz que EUA podem reabrir Estreito Ormuz 'com um pouco mais de tempo'

O presidente Donald Trump disse nesta sexta-feira (3) que os Estados Unidos poderiam reabrir" o Estreito de Ormuz e "pegar o petróleo" com "um pouco mais de tempo".

"Com um pouco mais de tempo, nós podemos facilmente ABRIR O ESTREITO DE ORMUZ, TOMAR O PETRÓLEO E FAZER UMA FORTUNA. SERIA UMA 'MANANCIAL' PARA O MUNDO???" publicou Trump em sua plataforma Truth Social.

Em sua mensagem, Trump não explicou como os Estados Unidos poderiam acabar com o controle iraniano sobre a via marítima de Ormuz nem a que petróleo se referia.