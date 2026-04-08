Trump diz que EUA ajudarão a desafogar tráfego acumulado no Estreito de Ormuz

O presidente Donald Trump, disse nesta quarta-feira (8) que os Estados Unidos ajudarão o Irã a desafogar o tráfego acumulado no Estreito de Ormuz desde o início da guerra, no fim de fevereiro. "Haverá muita ação positiva! Muito dinheiro será feito. O Irã pode começar o processo de reconstrução", afirmou Trump, em publicação na rede Truth Social.

Os governos americano e iraniano concordaram na terça-feira, 7, com uma trégua de duas semanas que prevê a reabertura da navegação na rota por onde passa um quinto da produção global de petróleo.

Na mesma publicação, Trump celebrou o fechamento do acordo. "Um grande dia para a Paz Mundial!", afirmou. "Assim como estamos experimentando nos EUA, esta poderia ser a Idade de Ouro do Oriente Médio!!!".

O tom é bem distinto do adotado antes do anúncio do acordo, quando Trump ameaçou aniquilar a "civilização inteira" do Irã e chegou a usar um palavrão para se referir ao Estreito de Ormuz. Fonte: Associated Press.