Trump diz que EUA 'ainda nem começaram a destruir o que sobrou' do Irã

As Forças Armadas americanas "ainda nem começaram a destruir o que sobrou" do Irã, afirmou o presidente Donald Trump em uma publicação na madrugada desta sexta-feira, 3 (em Brasília).

Segundo ele, pontes e, "depois", usinas elétricas estão na mira do Exército dos Estados Unidos. A "nova liderança do regime" sabe o que precisa ser feito e deve agir rápido para conter as investidas americanas contra a infraestrutura do país.

Horas antes, na quinta-feira, 2, o republicano anunciou que a maior ponte do Irã foi derrubada. Também em uma publicação na Truth, ele compartilhou o momento do bombardeio.