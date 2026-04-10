Trump diz que Estreito de Ormuz reabrirá 'muito em breve'

O presidente americano, Donald Trump, prometeu nesta sexta-feira (10) abrir o Estreito de Ormuz "muito em breve", com ou sem a cooperação do Irã, antes das conversas de paz no Paquistão.

"Vamos abrir o golfo com ou sem eles... ou o estreito, como o chamam. Acho que vai ser bastante rápido, e se não for assim, podemos terminar o trabalho", disse Trump aos jornalistas enquanto saía de Washington para uma viagem dentro dos Estados Unidos.

"Vamos reabri-lo muito em breve", prometeu.

Segundo Trump, o Irã também está interessado em reabrir esta via marítima crucial, por onde habitualmente transita um quinto do comércio mundial de hidrocarbonetos, pois, sem isso, "não tem recursos".

Após o precário cessar-fogo anunciado por ambas as partes, Teerã indicou que começaria a cobrar uma taxa dos barcos que desejem transitar pelo Estreito de Ormuz, algo que Trump garantiu que não vai permitir.

"Os iranianos parecem não entender que não têm nenhuma carta na manga, além de extorquir o mundo no curto prazo pelo uso das vias navegáveis internacionais", publicou Trump anteriormente em sua plataforma Truth Social.

"A única razão pela qual continuam vivos hoje é para negociar!", advertiu ele na véspera das conversas no Paquistão, que, do lado americano, serão conduzidas pelo vice-presidente JD Vance.