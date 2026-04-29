Trump diz que cogita reduzir número de tropas americanas na Alemanha

O presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos consideram reduzir o número de tropas americanas na Alemanha, em meio à polêmica com o chanceler alemão, Friedrich Merz, sobre a guerra no Irã.

"Os Estados Unidos estudam e revisam a possível redução de tropas na Alemanha, com a determinação de realizá-la no menor tempo possível", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

Os Estados Unidos tinham mais de 35 mil soldados na Alemanha em 2024, segundo o Serviço de Pesquisa do Congresso, embora se acredite que o número seja atualmente maior, e meios de comunicação alemães afirmem que se aproxima de 50 mil.

Desde seu primeiro mandato (2017-2021), Trump ameaçou várias vezes reduzir drasticamente o número de tropas americanas na Alemanha e em outros países europeus como parte de suas críticas à Otan.

Mas Washington parece agora disposto a punir aliados que não apoiam a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, nem contribuíram para uma força de manutenção da paz no estratégico Estreito de Ormuz.

Horas antes da publicação de Trump sobre o número de tropas na Alemanha, o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, conversou por telefone com seu par alemão, Johann Wadephul.

Rubio e Wadephul discutiram o Irã e a importância de garantir a liberdade de navegação no Estreito de Ormuz, informou o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Merz se tornou alvo da ira de Trump depois de afirmar que o Irã está "humilhando" Washington na mesa de negociações.

Trump disse na terça-feira que Merz "acha que está tudo bem o Irã ter uma arma nuclear. Ele não sabe do que está falando!".

Nesta quarta-feira (29), o líder alemão minimizou a disputa.

"Do meu ponto de vista, a relação pessoal entre o presidente americano e eu continua tão boa quanto antes", declarou Merz em uma coletiva de imprensa, acrescentando que desde o início havia expressado dúvidas sobre a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.