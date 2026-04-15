Trump diz que China apoia ação dos EUA em Ormuz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a China apoia a atuação de Washington no Estreito de Ormuz e declarou que está "abrindo permanentemente" a via estratégica, em meio ao conflito com o Irã. Em publicação na Truth Social nesta quarta-feira, 15, o republicano disse que Pequim está "muito feliz" com a medida e que a decisão beneficia "também o mundo".

Trump acrescentou que a China teria concordado em não enviar armamentos a Teerã, ao relatar conversas com o presidente Xi Jinping. Segundo ele, os dois países estão "trabalhando juntos de forma inteligente".

O presidente ainda adotou tom otimista sobre as relações bilaterais, afirmando que Xi "vai me dar um grande abraço" em um encontro previsto para as próximas semanas, e defendeu a cooperação em vez do confronto: "Isso não é melhor do que brigar???". A reunião bilateral entre os dois líderes está marcada para ocorrer entre 14 e 15 de maio, em Pequim.

Apesar disso, Trump fez uma ressalva ao destacar o poderio militar americano: "Somos muito bons de briga, se for necessário - muito melhores do que qualquer outro".