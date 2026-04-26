Trump diz que ataque no jantar dos correspondentes não o 'dissuadirá' da guerra com o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (25) que o ataque a tiros durante o jantar de correspondentes da Casa Branca não o dissuadiria da guerra com Irã, embora tenha considerado pouco provável que o incidente estivesse ligado ao conflito.

"Isso não vai me dissuadir de vencer a guerra no Irã. Não sei se isso teve algo a ver, realmente não acho, com base no que sabemos", disse Trump a jornalistas em uma coletiva de imprensa na Casa Branca após o incidente de segurança.

Trump havia dito antes, no entanto, que "nunca se sabe" se o episódio poderia estar relacionado com a guerra com o Irã, e indicou que os investigadores estavam trabalhando para determinar a motivação do agressor, a quem descreveu como um "lobo solitário".

O presidente americano havia cancelado mais cedo, no sábado, a viagem de seus enviados ao Paquistão para as conversações de paz com o Irã, após ficar insatisfeito com a posição negociadora de Teerã depois de quase dois meses de guerra.