Trump diz que assinará ordem para pagar todos os funcionários do DHS

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que, em breve, assinará uma ordem para pagar todos os funcionários do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês), em meio a um impasse financeiro concentrado que impediu muitos funcionários da agência de receberem seus salários.

"Em breve assinarei uma ordem para pagar TODOS os funcionários incríveis do Departamento de Segurança Interna. Suas famílias sofreram por tempo demais nas mãos dos "líderes" liberais extremistas, Chuck Schumer, o Chorão, e Hakeem "Altos Impostos" Jeffries", disse Trump em publicação no X nesta quinta-feira, 02.

"A ajuda está a caminho para os nossos bravos e patriotas servidores públicos que continuaram a trabalhar arduamente e a fazer a sua parte para proteger e defender o nosso país", completou.

O anúncio do presidente de contornar o Congresso e pagar todos os funcionários do DHS por decreto ocorre uma semana depois de ele anunciar que assinaria uma ordem semelhante para restaurar o pagamento dos funcionários da Administração de Segurança nos Transportes (TSA, na sigla em inglês).

Um funcionário da Casa Branca afirmou que a ordem para financiar todo o DHS seria semelhante à ordem anterior que pagava os funcionários da TSA. O Escritório de Administração e Orçamento (OMB) divulgou um memorando na quarta-feira sugerindo que tal medida era possível.

Na quarta-feira, Trump e os líderes parlamentares republicanos apoiaram um plano do Senado para financiar a maior parte do DHS, que o Congresso poderia aprovar nas próximas semanas com o apoio dos democratas. Os republicanos tentariam então aprovar uma medida separada, exclusiva do Partido Republicano, para financiar as funções de fiscalização da imigração até 1º de junho.